Les épiceries de proximité ont de nouveau la cote avec le confinement

Parmi les effets positifs du confinement, il y a le retour des clients vers les commerces de proximité. Avec le coronavirus, beaucoup de personnes peuvent compter sur eux, notamment les plus âgées. Ouverte six matinées sur sept, l'épicerie du Poujol-sur-Orb (Hérault), par exemple, est devenue plus que jamais indispensable. Les commerçants espèrent que ces nouvelles habitudes vont perdurer avec la fin du confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.