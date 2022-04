Les épinards en vert et contre tout !

Chez les Gosselet, on cueille les épinards depuis quatre générations. Et à chaque fois, c'est tout un symbole qui rend ces maraîchers heureux. "C'est le printemps, parce que quand ils sont beaux comme ça, souvent, on voit le soleil en même temps et ça fait du bien. Et en même temps, c'est la course qui démarre pour planter et semer afin de remplir le jardin", affirme Éric Gosselet, maraîcher. Ils étaient attendus ces premiers épinards. Pas seulement pour leurs goûts ou leurs rapports en antioxydant et en fibres. C'est aussi un légume gourmand que l'on cuisine délicatement. Pour Sylvie en revanche, les épinards sont bien meilleurs en soupe. Après avoir fait griller un peu d'ail dans de l'huile, elle les fait revenir rapidement, y ajoute de l'eau et de la sauce soja. Accompagnés d'une poêlée au beurre, même les enfants peuvent se régaler. Contrairement aux idées reçues, l'épinard n'apporte pas forcément plus de fer. Mais grâce à lui, on peut enfin dire au revoir à l'hiver dans l'assiette. Et ça, ça fait tout autant de bien. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette