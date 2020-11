Les épreuves communes du bac annulées : comment ça va se passer ?

Si auparavant 10% de la note finale au bac était censée dépendre du bulletin scolaire pour les élèves de première, désormais ce sera plus. En effet, le pourcentage monte à 40%. Par ailleurs, les évaluations communes ont été annulées cette année. En temps normal, deux sessions devaient être prévues en première et en terminale. Pour être plus clair, les élèves de terminale qui les avaient déjà passées l'an dernier gardent leurs notes. En revanche, celle qu'ils devaient passer dans quelques mois est supprimée. Elle sera notamment remplacée par les moyennes des bulletins scolaires. Il y a cependant des points qui ne changent pas. Pour ce nouveau bac, le pourcentage des notes au bac s'élève toujours à 60% des résultats aux épreuves finales. Il s'agit du français en première, de la philosophie et de deux épreuves de spécialité en terminale, sans oublier le grand oral. Pour l'instant, tout cela reste maintenu.