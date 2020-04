Les épreuves du bac et du brevet annulées : comment les élèves vont-ils être évalués ?

Enfin, les lycéens, les collégiens ainsi que leurs parents sont fixés. Pour le bac, la note finale dépendra des bulletins scolaires obtenus en terminale, notamment durant les trois trimestres. Les notes données durant le confinement, en revanche, ne seront pas prises en compte. Pour les élèves ayant eu des résultats plus faibles durant l'année, un oral de rattrapage sera organisé début juillet pour leur permettre d'avoir le bac. Quid du brevet et des élèves de première ?