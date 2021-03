Les Eranthis annoncent l’arrivée des beaux jours en Alsace

Comme les jonquilles, les Eranthis annoncent l'arrivée des beaux jours. Ces petites fleurs jaunes illuminent les jardins en fin d'hiver. À Barr (Bas-Rhin), au pied du château du Landsberg, elles étaient par centaine à s'ouvrir. Chaque année, les admirateurs ne manquent pas l'événement et ce lundi, ils étaient au rendez-vous. D'ailleurs, l'endroit est unique dans l'Hexagone pour les trouver en grande quantité. Des tapis de fleurs sur plusieurs dizaines de mètres. Au ras du sol, presque discrètes au milieu de la forêt, si ces fleurs poussent au pied du château, ce n'est pas par hasard. Selon la légende, elles auraient été portées par un chevalier qui est revenu du Moyen-Orient, de Syrie plus précisément. Il les aurait plantées et les a offertes à sa dame. L'Eranthis serait donc devenue alsacienne au Moyen Âge dont son nom en alsacien veut littéralement dire "fleur du château". Aujourd'hui, elle promet la douceur du printemps.