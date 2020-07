Les espadrilles font leur retour

Avec le retour des beaux jours, les espadrilles apparaissent un peu partout le long des plages de la côte basque. Après des mois de fermeture, les boutiques de Saint-Jean-de-Luz se remplissent de clients à la quête des nouveaux modèles disponibles. Dans le village de Mauléon-Licharre, la crise du coronavirus a mis à l'arrêt l'activité des ateliers. Malgré tout, la vente d'espadrilles sur Internet ne faiblit pas et certains vendeurs enregistrent même une hausse de fréquentation.