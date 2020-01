Les estaminets du Nord (1/4) : à la découverte de lieux conviviaux et uniques à Hondeghem

Une grande table, beaucoup de monde et une formidable convivialité, voilà de quoi est fait un estaminet. Les premiers établissements de ce genre sont apparus au XVIème siècle. À Hondeghem, le bâtiment au cœur du village a d'abord été une école, un tribunal, et même une prison avant d'être un estaminet. Avec ses plats copieux et ses bières mousseuses, le lieu ne désemplit pas, surtout les week-ends. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.