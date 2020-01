Les estaminets du Nord (2/4) : les plats typiques de la cuisine flamande

Lorsque l'on sert de la cuisine flamande, il faut toujours s'attendre à beaucoup d'enthousiasme tant elle est généreuse. À Saint-Sylvestre-Cappel, le Potjevleesch ou pot de viande, la carbonade flamande ou encore la flamiche au poulet et au maroilles font partie des plats typiques du Nord. Souvent servies dans les estaminets, ces spécialités flamandes permettent de réchauffer le corps et l'âme des amateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.