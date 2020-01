Les estaminets du Nord (3/4) : musique et jeux traditionnels flamands réunissent toutes les générations

Le froid de l'hiver s'oublie vite une fois à l'intérieur d'un estaminet. A Méteren, un groupe de musique appelé "La Piposa", fait renaître les aires flamandes d'antan. De quoi réchauffer les cœurs jusqu'à faire danser certains. En Flandre, les jeux traditionnels font figure de patrimoine et réunissent toutes les générations dans la bonne humeur. Un moment privilégié qui ne s'oublie pas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.