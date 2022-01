Les estaminets, l’ambiance chaleureuse du Nord

Certains jours de grisaille, quand le froid s'invite, l'envie de se réfugier dans un estaminet est irrésistible. On est accueilli comme à la maison. Il faut déplacer les tables pour installer toute la famille. Venir dans cette auberge, c'est un peu comme manger chez sa grand-mère tant la décoration date d'une autre époque. Il suffit de voir les assiettes remplies pour saliver. Recettes gourmandes, les plats du Nord tiennent au corps. En cuisine, Louis se charge de cuire les frites maisons : 45 kilos de pommes de terre. De son côté, Emmanuelle Lebleu surveille la marmite de carbonate qui a mijoté pendant huit heures. Nicolas et ses amis félicitent la cheffe en personne. Dans les estaminets, on peut aussi jouer à des jeux flamands, une vieille tradition. Dans ces auberges, l'univers désuet est toujours un plaisir pour les yeux. Ludovic Chatelin, propriétaire des lieux depuis cinq ans, veille à préserver cette décoration traditionnelle. Donner un peu de soi, de son histoire pour que chacun se sente ici en famille. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Nicolas