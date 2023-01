Les étangs, l’autre trésor de la Corse

Ils sont en lien entre la mer et la montagne. Dès le lever du soleil, les étangs de la plaine orientale se révèlent. Comme chaque matin d'hiver, les ostréiculteurs de l'étang de Diane travaillent sur les parcs à huîtres. Une huître qu'on exploite de façon moderne depuis 1965, mais que l'on cultive ici des temps immémoriaux. Au son des détroquoirs, l'héberge s'anime. Cette petite musique permet de nettoyer la coquille. Bruno la connaît bien. Elle rythme son quotidien. Métier exigeant, travailler l'huître est une passion. La première récompense, c'est la nature qui l'offre. Si l'étang de Diane n'est pas le plus grand en superficie, avec ses onze mètres, il est le plus profond. À son embouchure où s'élève une tour génoise, il y a un lieu, une île insolite formée à 70% de coquilles d'huître. Bernard Pantalacci, ostréiculteur et passionné d'histoires, nous sert de guide. Il existe des traces de la présence humaine depuis le Néolithique dans les lagunes. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier