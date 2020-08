Les étoiles de mer s'attaquent aux productions de moules

Déguster les moules de bouchot, c'est le plaisir de l'été en Bretagne. Mais à part les touristes, les étoiles de mer en raffolent également. Un fléau qui dévaste la production sur la côte bretonne, et qui s'est accentué ces dernières années. Dans l'estuaire de la Vilaine, les éleveurs ont tout essayé : ramassage à la main et mise en place de filet protecteur, mais rien n'y fait. Pour les chasser des parcs à moules, les pêcheurs vont désormais multiplier les opérations de nettoyage des fonds marins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.