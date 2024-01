Les étoiles du cabaret caché

A première vue, nous vous emmenons dans un lieu ordinaire. Il s'agit d'un hangar situé sur une zone industrielle, coincé entre la voie ferrée et l'autoroute. C'est ici que Sarah Beakovic vient tous les jours. Un trajet somme toute banal pour arriver sur un parking devant lequel passent les trains de marchandises. Mais le métier de Sarah est bien plus glamour. Le bâtiment a un secret, celui de renfermer le rêve et la magie. C'est un cabaret, le temple de paillettes de Sarah. Loin d'être un endroit insignifiant, ici, on vous donne à voir des plumes et des paillettes. Situé dans le Beaujolais, c'est un lieu devenu incontournable. Dans les coulisses, les corps se couvrent de strass, la douzaine d'artistes s'activent et enfilent à la chaîne les différents costumes pour éblouir au mieux les quelque 200 spectateurs. Ici, pour remplir la salle, on a misé sur la nostalgie : de vieilles vidéos aux reprises musicales des années 60. Pendant deux heures, le spectacle traverse les époques avec du charme. TF1 | Reportage O. Couchard, Q. Russell