Les étonnantes saucisses à l'alambic

En plein centre-ville de Clermont-Ferrand se déroule une expérience culinaire très étonnante. Des vapeurs de marc de raisin s'échappent de la cuve chauffée à 100 degrés. Pascal Gagnat utilise son alambic, vieux de 80 ans, pour cuire des saucisses. Le chef André Tourette, qui va servir la viande dans son restaurant, a sélectionné les saucisses et les plat-de-côtes qui vont subir cette cuisson si particulière. Cuites pendant trente minutes dans les vapeurs d'alcool, ces saucisses légèrement parfumées par le goût du raisin attirent de nombreux adeptes. "On apprécie le saucisson et le goût du vin. On aime bien la bonne chair" ; "On aime bien retourner dans l'ancien temps. Ce sont des choses que faisaient nos grands-parents", témoignent des clients. La distillation à l'alambic se transmet de génération en génération. Depuis le décès de son père il y a quatre ans, Pascal continue de partager bénévolement ce savoir-faire. Quoi de plus convivial en hiver que de se réunir autour d'un plat traditionnel. Pascal rêve d'ouvrir un restaurant basé sur la cuisson des produits à l'alambic. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes