Les étonnants convois flottants des marais

Tel un convoi exceptionnel, ces dizaines de troncs flottent et traversent le Marais Poitevin. Un spectacle que l'on retrouve à l'arrivée de l'été, deux fois par semaine. Jonathan et Romain sont les seuls ici à en connaître tous les secrets. Ces bûcherons entretiennent la culture du peuplier dans le Parc naturel régional. Aujourd'hui, il faut faire tomber deux colosses de 60 ans en plein milieu du marais. Seule une parcelle est accessible en barque. Une fois tombé, l'arbre est déjà préparé. Le geste est étonnant, ils poussent ces énormes troncs à l'eau, car ici, impossible de faire venir des camions. La seule solution est de construire ces radeaux à la main. Ce savoir-faire est extrêmement rare dans la profession. Dernier coup de marteau et il est temps d'élancer ce train de plus de 100 mètres de long. Jonathan pilote attentivement les opérations. Ces touristes se font doubler par un train de bois, et ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir ça ici. "C'est exceptionnel", lance l'un d'eux. Ce travail de fourmi n'est possible que grâce à des bûcherons passionnés. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon