Les étonnants jardins exotiques de Normandie

C'est une forêt australe, située à la pointe nord-ouest de la presqu'île du Cotentin, avec des palmiers, des eucalyptus et autres fleurs et arbres en tous genres. Le jardin de Vauville s'étend sur cinq hectares et abrite plus de 1 000 espèces de plantes, de quoi contempler et s'inspirer. Éric Pellerin en est le propriétaire. C'est son grand-père, parfumeur, qui a créé le jardin en 1948. Argentine, Australie, Afrique du Sud, les plantes viennent de divers pays. Un jardin exotique, aussi surnommé "Jardin du voyageur". À quelques kilomètres de là, à Coutances, le jardin public, lui, n'est pas sauvage, mais bien organisé. Le jardin est spécialisé dans la mosaïculture. Ces dessins composés de fleurs, qui après avoir passé l'hiver, sont renouvelés au printemps. Au total, 40 000 plantes vont être alignées dans différentes formes avec précision. Les jardiniers qui maîtrisent ce savoir-faire sont de moins en moins nombreux. Grâce aux mains de passionnés et un climat idéal dans le Cotentin, les jardins de Coutances et de Vauville font la richesse du paysage normand. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos, M. Lemesle