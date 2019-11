Les étourneaux envahissent la ville de Caen

Les étourneaux sont de retour en Normandie. Au lever du soleil, ils s'envolent vers la mer. Mais à la tombée de la nuit, ils débarquent par milliers pour nicher dans les arbres. À Caen, leur passage ne passe pas inaperçu. Pour cause, ces oiseaux arrivent à souiller les rues et les voitures en une heure seulement avec leurs fientes. Pour tenter d'en finir, la ville de Caen a déployé deux agents afin de les effaroucher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.