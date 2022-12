Les étrennes, une attention pour dire merci

C'est un petit quelque chose pour exprimer sa gratitude. Dans cette résidence d'une vingtaine de logements, la tradition des étrennes perdurent depuis des années. Et pas question de l’arrêter pour ces habitantes qui chouchoutent Carlos Costa, leur gardien. "Il fait beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dans son contrat de travail", déclare l'une d'entre elles. Chacun à leur façon, depuis quelques jours, ses voisins disent "merci" à leur concierge. Il gère l'immeuble d'une main de maître depuis plus de 20 ans. "La plupart des copropriétaires me donnent toujours des petites boîtes de chocolats, une petite bouteille, et une petite enveloppe. C’est une petite gratification qui est sympa", confie Carlos. C'est pratiquement un mois de salaire pour ce gardien attentionné et plutôt chanceux. Et vous, combien donnez-vous pour dire merci ? "Moi, je donne 30 euros", répond une femme questionnée. Les étrennes sont comprises entre 30 et 70 ans euros en moyenne. Mais chacun reste libre de donner ce qu'il veut. TF1 | Reportage O. Couchard, C. Piquot