Les étrennes, une attention toujours bienvenue

Hervé Eloi est gardien depuis 24 ans dans une résidence à Villers-sur-Mer (Calvados). Il connaît tous les habitants. En cette fin d'année, nombreux sont ceux qui lui offrent une petite enveloppe de remerciement. "Il est toujours présent. C'est une sécurité pour nous de savoir qu'il est là", confie une dame. "Chaque fois qu'on l'appelle, il est disponible. Il se propose avant même qu'on ait besoin de quelque chose", ajoute une autre. Chaque résident donne selon ses moyens et au total, c'est presque un mois de salaire supplémentaire pour Hervé. "C'est le geste qui compte. Moi, j'adore mon métier : rendre service aux personnes", lance-t-il. Le facteur reçoit également des étrennes lorsqu'il propose ses calendriers. De quoi profiter un peu plus des fêtes de fin d'année. Pour de nombreux Français, les étrennes restent une tradition. Certains font également des dons à des associations. "La crise sanitaire n'a fait qu'amplifier les besoins pour les gens les plus fragiles. Raison de plus pour être un peu solidaire", explique un passant. Ces petits gestes peuvent beaucoup aider à commencer la nouvelle année. TF1 | Reportage A. Vieira, M. Lemesle