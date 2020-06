Les étudiants en médecine passent leurs examens

Le concours de fin de première année de médecine est complètement bouleversé pour cause de crise sanitaire. Depuis mercredi, la grande salle du Parc des expositions de Strasbourg (Bas-Rhin) accueille 2 000 candidats au même endroit. Avec sa superficie de près de 20 000 m², ce lieu gigantesque est le seul qui permet d'appliquer les mesures d'hygiène. Seuls les tiers de ces étudiants seront admis, mais tous se souviendront de cette année universitaire surréaliste.