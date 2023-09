Ces Européens construisent le vaisseau qui ira sur la Lune en 2024

Voici l'équipage de la mission Artémis II, trois Américains et un Canadien, qui doit s'envoler l'année prochaine de Cap Canaveral, en direction de la Lune. Le module qui les y propulsera est construit en Allemagne par Airbus. Les astronautes doivent connaître chaque pièce de leur vaisseau, car dans l'espace, on ne peut pas appeler un dépanneur. La NASA a délégué aux Européens la construction du module de vie des équipages. En gros, la propulsion, dont voici les réservoirs de carburant, mais aussi l'oxygène, l'eau, le chauffage... tout ce qui est nécessaire pour transporter des astronautes et les maintenir en vie vers la Lune, et au-delà. Pour l'Europe, c'est une reconnaissance de son savoir-faire technologique. Le programme Apollo avait permis d'aller sur la Lune il y a 50 ans. Pourquoi est-il si complexe de le refaire aujourd'hui ? Parce que les technologies ont changé, et les missions aussi. Retourner sur la Lune est l'étape essentielle pour tester les technologies qui serviront plus tard pour explorer Mars, à y maintenir les équipages en vie, et à les ramener sur Terre en toute sécurité. TF1 | Reportage C. Chapel, J.Y. Mey, P. Bazerque