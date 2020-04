Les excès de vitesse se multiplient depuis le début du confinement

Depuis que les bouchons ont disparu dans les villes, certains conducteurs font des excès de vitesse. Sur l'A104, par exemple, les policiers à moto interceptent une quinzaine de voitures rien qu'en 15 minutes. Les PV pleuvent, et ce, en dépit du seuil de tolérance qu'ils ont instauré. En effet, seuls les automobilistes dépassant les 60 km/h, la vitesse autorisée, sont arrêtés. Compte-tenu de ces faits, les contrôles de vitesse renforcés devraient encore perdurer.