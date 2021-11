Les fables de La Fontaine chantées par des enfants, un disque étonnant

Si un jour on leur avait dit qu'ils chanteraient Jean de La Fontaine comme Angel ou Matt Pokora, ils n'auraient pas cru. Parmi ses fables, "Le laboureur et ses enfants", un éloge, du travail. Pour Baptiste, La Fontaine était subversif au XVIIe siècle : "les fables, je pense que, surtout pour La Fontaine, c'était pour dénoncer certaines choses de la société, sans forcément dire les termes". Tous ont fait The Voice Kids, comme Timéo et Zoé. "Moi j'avais appris les fables déjà à la maternelle et ensuite au collège. En primaire, j'ai un peu plus appris, mais je ne comprenais pas trop les faibles", raconte Timéo. Zoé, pour sa part, confie qu'on leur a tout expliqué et ils ont bien compris. "C'est mieux", rajoute-t-elle. Ces jeunes ne connaissent pas forcément toutes les fables de Jean de La Fontaine. Certaines sont plus connues que d'autres, mais c'est "cool" de toutes les découvrir. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez