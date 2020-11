Les fabricants de guirlandes encore en pleine production

Beaucoup de villes et de villages ont déjà installé leurs illuminations. D'ailleurs, ceux qui fabriquent les guirlandes électriques sont encore en plein travail. Au Mans (Sarthe), dans une entreprise d'illuminations de Noël, des animaux enchantés côtoient des sapins et des pères Noël géants. La majorité des objets fabriqués vont servir à décorer les rues des communes françaises. Décembre arrive, alors toutes les mains redoublent d'activité. Il faut souder, monter, attacher et surtout illuminer. Chaque année, des nouveautés font leur apparition comme le sapin connecté. Cet objet s'illumine en direct depuis le téléphone portable. Les plus gros succès restent cependant les fondamentaux de Noël : les illuminations. Les fabricants restent sur des teintes blanc chaud et blanc froid, des sapins ainsi que des bonhommes de neige. Les clients ont également leur demande spéciale. Une vingtaine de camions sortent chaque jour de l'usine. Ils transportent avec eux, peut-être, notre seule certitude pour ces fêtes de fin d'année.