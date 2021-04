Les factures d'eau flambent de manière inexpliquée dans le Nord

Depuis quelques semaines à Santes (Nord), Ingrid Hennion fait très attention à sa consommation d'eau. En effet, sa dernière facture a haussé d'environ trois à quatre fois, soit près de 800 euros de plus à payer cette année. Pourtant, les habitudes de la famille n'ont pas véritablement changé. C'est une dépense très importante dans un budget déjà très serré. Un peu plus loin, toujours à Santes, Brigitte voit aussi ses factures d'eau en nette augmentation. Elle paie 80 euros de plus par an depuis l'installation de son nouveau compteur. Elle a alors appelé le gestionnaire de l'eau qui a expliqué qu'il y a eu un effet confinement et que son ancien compteur a sous évalué sa consommation réelle. Et les cas se multiplient dans cette commune de 5 000 habitants. En quinze jours, le maire Hiazid Belabbes a reçu une centaine de dossiers problématiques. "J'ai des gens qui doivent payer 3 000 euros, voire 19 500 euros de facture. Vous imaginez la surprise et la catastrophe pour eux ?", confie-t-il.