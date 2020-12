Les fans de Johnny à Saint-Barth pour les trois ans de sa mort

Sur la petite île de Saint-Barthélemy, les fans de Johnny Hallyday sont toujours aussi fidèles. Trois ans après la disparition de leur idole, ni la distance, ni la pandémie ne les auraient empêchés de venir se recueillir sur sa tombe. Toute la journée, les fidèles de la rock-star viennent honorer sa mémoire. Ils déposent des bijoux ou prennent des photos. Quatre amis originaires de Dunkerque ont par exemple économisé pendant trois ans pour enfin venir sur la tombe de leur idole. Parmi les fans, on retrouve ceux de la première heure et les plus jeunes comme Marion. Celle-ci est admirative de l'immense carrière de Johnny Hallyday. Chaque année, la tombe du Taulier attire des milliers de personnes, mais pas en cette période. En effet, les autorités veulent préserver la quiétude des lieux et veillent particulièrement au respect des règles sanitaires. Jean-Pierre, ami de la star depuis plus de 25 ans, vient chaque soir entretenir la tombe et allumer des bougies. Un soulagement pour les fans venus nombreux.