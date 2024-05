Les faux-amis du petit-déjeuner

Un petit-déjeuner saint et équilibré, voilà ce que de nombreuses marques vous promettent. Moins riche en sucre, sans additifs, sans conservateurs, de petits mots qui ont de grands effets. Mais attention à ne pas se laisser berner par le marketing ! Regardez ce paquet de brioches, au recto : la mention sans additif. Mais au verso : sept ingrédients extraits végétaux à pouvoir colorant. En clair, des additifs qui ne disent pas leurs noms. Autre exemple, ces galettes de maïs. Elles sont certes pauvres en sel, c'est bien mis en avant. Mais, ce qu'on ne voit pas tout de suite, c'est qu'elles sont riches en sucre et en acides gras saturés. L'association de consommateurs CLCV pointe aussi du doigt l'absence régulière du Nutri-Score sur ce type de produits. Encore faut-il connaître ce Nutri-Score. Le rayon du petit-déjeuner fait figure de mauvaise élève : quatre fois sur dix. Les marques n'osent même pas l'indiquer. Et c'est souvent ces aliments mal notés qui affichent le plus d'allégation santé pour vous séduire. TF1 | Reportage R. Sygula, S. Humblot