Les fééries d'Aniane

Levez les yeux et entrez dans un monde féerique. Pour quelques semaines, l'église d'Aniane se métamorphose et devient la plus grande crèche de l’Hexagone. Pour la découvrir, nous partons en balade dans la vie d'autrefois. Chaque personnage raconte une histoire. Mais c'est à vous de l'imaginer, comme fait cette maman à sa fille. "Certains décors sont faits main chaque année. C’est toujours aussi beau", rapporte cette dame. À quelques mètres, un autre voyage vous attend, sur une banquise aux mille lumières. Il a fallu près de deux mois aux habitants d'Aniane pour tout installer. Quelques jours avant l'ouverture, les décors féeriques sont loin d'être terminés : 20 000 LED doivent être accrochées. Dans la crèche, ce sont Francette et Danielle qui s'occupent des derniers détails. Elles ont fabriqué tous les costumes à la main. Il ne reste plus qu'à placer la pièce maîtresse et les féeries d'Aniane sont prêtes à vous faire rêver jusqu'à la nouvelle année. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia