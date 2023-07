Les ferias de Mont-de-Marsan

Notre journée démarre dans les arènes de la ville. Les sportifs sont bien décidés à faire vibrer le public. Premier ruban rouge pour un raseteur. C'est l'heure de rentrer aux vestiaires, et pour nous, de continuer le programme. Mais avant, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un petit accessoire pour être dans l'ambiance, des foulards bleus. Aussitôt achetés, aussitôt portés. Place au défilé de chars en musique. Un bon sachet de confettis plus tard, et voici les échassiers. Première fête de la Madeleine pour ces vacanciers lillois. "C'est hyper convivial, extrêmement joyeux (...) le soleil, la fête, le sourire pour tout le monde... c'est extraordinaire", nous confient-ils. Une bonne odeur nous attire dans une bodega pour déjeuner. Dans l'assiette, du cœur de canard. "Ça change du magrès (...) c'est super. C'est typique des Landes, donc ça fait partie du folklore", rapporte une vacancière. De bons produits et de la convivialité, un premier jour de vacances comme on les aime. TF1 | Reportage A. Vieira, R. Dybiec