Les fermes, le Pays basque authentique

Dans cette ferme, s'écrit une histoire de famille. C'est celle de Ganesh et Françoise, 84 et 77 ans, leur fils Michel, leur belle-fille Karmen et Rémy leur petit-fils. Trois générations sous un même toit. Des repas toujours pris ensemble. Une cohabitation, tout ce qui a de plus normal pour la famille. Si on ne sait pas précisément combien de familles vivent ainsi, ce style de vie est courant au Pays basque. Ils répondent à une tradition de solidarité entre générations. Cette vie en famille explique la taille des "Etxe", les maisons en langue basque, aussi imposantes dans les campagnes que dans les villages. Colombages colorés, peints avec les restes des peintures des restes de bateau. Façades blanchies à la chaux orientées à l'Est pour tourner le dos aux intempéries. Le style labourdin du nom de l'une des provinces du Pays basque sublime les paysages. Une "Etxe" est sans doute l'une des mieux entretenues. La grand-mère de Jean-Elie Tapia y vivait. Il s'est battu pour la racheter. Depuis, il a décidé l'ouvrir au public. TF1 | Reportage H. Villate, J. Rivarin