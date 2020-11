Les feuilles mortes se ramassent à la pelle

Chaque jour à Clermont-Ferrand, une vingtaine d'agents est dédiée au ramassage des feuilles mortes. Une activité à temps plein pour Karim, qui à force d'allées-retours multiplie les kilomètres. Dans son jardin, un retraité ramasse jour après jour les feuilles balayées par le vent. Pour s'en débarrasser, il les enterre pour en faire du compost. Dans les rues de Clermont-Ferrand, les agents s'activent depuis près d'un mois. Cependant, pour que les feuilles tombent plus vite, il faudrait une chute des températures. En effet, Julien Perrier, chef d'équipe d'entretien de la voirie, estime que puisque la météo est un peu douce, les feuilles tardent à tomber. Platane, maronner, tilleul... les équipes d'entretien de la commune ciblent des zones bien précises chaque matin. Elles visent notamment les sites avec beaucoup de publics comme les piétons, ainsi que les pistes cyclables. Il est à noter que les feuilles au sol peuvent être problématiques. Elles risquent de masquer tous les regards et autres défauts de voirie.