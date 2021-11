Les feux de détresse des agriculteurs dans le Tarn

Jeudi soir, les agriculteurs du Tarn se sont donné rendez-vous pour allumer de grands feux un peu partout dans le département. Neuf bûchers qui se voient de loin pour exprimer leur colère. Pour cause, les charges ont explosé ces derniers mois. Une hausse des prix inédite que les agriculteurs mettent sur le compte de la crise économique et de la spéculation sur les matières premières. Bernard Palous, éleveur, en plus du gasoil pour ses tracteurs, il a constaté une hausse de prix des aliments pour ses vaches. Cela représente 2 000 euros de plus rien que pour l'alimentation. Par conséquent, ses marges rétrécissent et son salaire plafonne. Bruno Madaule, lui, est céréalier. Pour lui, c'est l'engrais qui est devenu inabordable. Résultat : les coûts de production s'envolent avec des conséquences qui pourraient être fatales. La colère des agriculteurs pourrait être atténuée par l'application prochaine de la loi Egalim. Celle-ci leur permettra d'indexer leur prix de vente au coût de production.