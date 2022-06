Les feux de la Saint-Jean illuminent Ajaccio

On peut y voir des flammes qui s'élèvent au ciel, des chants qui célèbrent le solstice d'été et la musique municipale qui amène la procession au pied du bûcher. Il y a des traditions qui remontent à des temps immémoriaux. Dès le Veme siècle, les feux de la Saint-Jean sont devenus une fête religieuse. Mais avant, ce fut une célébration païenne remontant à l'Antiquité. Célébrer la nuit la plus courte et souvent la plus douce, le rituel est ici bien rodé. Après la bénédiction, c'est la confrérie qui allume le brasier. Les Ajacciens se rappellent des coutumes et de la composition du feu. "C'est de la bruyère. Et on amène aussi l'olivier de l'année précédente et les palmes de Pâques de l'année précédente pour les faire brûler dans le feu", nous rapporte une habitante. Et même si aujourd'hui on ne saute plus le feu, les anciens en gardent la nostalgie. Ces feux de joie font partie de cette tradition insulaire. Mais dans chaque région de l'Hexagone, on aime aussi célébrer les feux de la Saint-Jean. TF1 | Reportage R. Roubaud, P. Pelletier