Les feux de la Saint-Jean illuminent Argelès-sur-Mer

Cela commence toujours sur une barque catalane, avec une dizaine de rameurs venus apporter le précieux sésame, bien gardé dans une lampe à huile : la flamme de la Saint-Jean. On la partage et la fête peut commencer. Il faut allumer des feux partout dans le village. Zoé est cette année gardienne de la tradition. La flamme a été précieusement gardée à 120 kilomètres d'ici, dans la montagne sacrée catalane du Canigou. Les bénévoles ont couru une nuit et une journée jusqu'à l'arrivée dans le centre d'Argelès (Pyrénées-Orientales). "C'est pour garder les traditions et pour transmettre à nos enfants l'histoire de la flamme", explique une bénévole. En Catalogne, la tradition veut qu'on allume des feux la veille de la Saint-Jean pour que la nuit n'arrive jamais. Pour la célébrer, rien de tel qu'une sardane, une danse traditionnelle catalane où l'on danse tous main dans la main. Il ne reste plus qu'à récupérer quelques braises pour raviver le feu chez soi. Vu du ciel, toute la Catalogne est éclairée par les feux de la Saint-Jean.