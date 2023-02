Les feux tricolores de la discorde

Voici la rue centrale du village corse d'Olmeto aujourd'hui, un feu tricolore mis en pause, une circulation à double-sens, et une libération pour les automobilistes. Ici, les camions doivent monter sur le trottoir, lui-même très étroit. "On a très peur pour nos têtes avec les rétroviseurs", lance une habitante. Le feu rouge d'Olmeto, c'était jusqu'ici la bête noire des automobilistes. Deux longues minutes trente d'arrêt et des kilomètres d'embouteillage. C'est sans doute le feu le plus célèbre de l'Hexagone, et les Corses vous diront, du monde. Il a même son propre compte Twitter. Actuellement, il est à l'arrêt et Olmeto a retrouvé son calme, peut-être même un peu trop. Pour faire la circulation à double-sens, il a fallu supprimer les places de stationnement. Résultat, plus personne dans les rues, le restaurateur a fermé. L'arrêt du feu d'Olmeto, c'est une expérience. Depuis plus de 50 ans, les élus demandent une déviation pour les camions. Ce sont des travaux lourds pour le budget, mais aussi pour l'environnement. Il faut donc tester d'autres solutions avant, d'où cette circulation à double-sens qui donne des sueurs froides au maire. L'expérience dure jusqu'au 24 février. Ensuite, le feu d'Olmeto en fera voir de toutes les couleurs à ceux qui croiseront sa route. TF1 | Reportage C. Chapel, P. Pelletier