Les ficelles des chasseurs de palombes

La journée de palombe commence à l'aube, au premier chant des oiseaux. Celui-là va prendre de la hauteur. C'est un appeau, un pigeon au don d'équilibriste. Des appeaux comme celui-ci, François et les autres chasseurs en ont installé 22. Au lever du soleil, quelques lignes tendues entre les arbres permettent de deviner le dispositif. Il est temps de rejoindre la palombière. Dans la cabane, tout le monde est à son poste, scrutant l'horizon en silence. Vu du ciel, rien ne trahit sa présence à part un vol d'appeaux. C'est Serge qui vient de le déclencher. Dans l'équipe, c'est lui le marionnettiste, celui qui tire les ficelles pour attirer les palombes. La cabane est planquée dans les bois, tapissée de mousses et de fougères. D'autres appeaux sont posés au sol dans un carré, c'est là que les palombes, une fois posées, seront prises dans un filet. Voilà un vol de palombes, et toute la machinerie se met en route. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis