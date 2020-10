Les fidèles de la mosquée de Pantin ne comprennent pas la décision de sa fermeture

Le ministre de l'Intérieur a annoncé un certain nombre de mesures qui vont au-delà de l'enquête sur l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et cela, pour lutter de manière générale contre l'islamisme. Il y a eu notamment des expulsions demandées pour 231 salafistes, une enquête ouverte sur 51 associations, et dans l'immédiat, la fermeture d'une mosquée à Pantin. Le préfet n'a pas tardé, quelques heures à peine après l'annonce du ministre, l'arrêté est publié. La fermeture de la mosquée sera effective d'ici deux jours. Incompréhensible pour ceux qui la fréquente. En cause, la vidéo d'un parent d'élève du collège du Bois d'Aulne. En effet, le responsable de la mosquée l'a relayé. Les autorités lui reprochent surtout de ne pas avoir supprimé ni même modéré les commentaires qui indiquaient le nom du professeur ainsi que l'adresse du collège. L'arrêté de trois pages présente d'autres arguments pour justifier la fermeture de cette mosquée qui rassemble plus de 1 300 fidèles.