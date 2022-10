Les filles au cœur de la mêlée

Il y a du monde au stade de Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées). Ils sont tous amateurs de rugby, mais ils sont venus supporter l’équipe féminine. Les membres de l’équipe sont toutes passionnées par le ballon ovale. Dans le Sud-ouest, le rugby est une affaire de famille. Leurs références sont les joueurs du XV de France, surtout Antoine Dupont. Enfant du pays, élu meilleur joueur du monde, il a fait ses premières passes à Castelnau-Magnoac. Aujourd’hui est le jour de match pour les seniors. La rencontre est plus aérée et moins violente que chez les garçons. À Castelnau-Magnoac, les filles pratiquent le rugby depuis une dizaine d’années. Le club compte de plus en plus de licenciés. Marion Germier joue au rugby depuis onze ans. L’équipe de France féminine l’épate. La jeune femme sera devant sa télé pour le premier match du Coupe du monde. L’Équipe de France va jouer dans un stade de 47 000 places en Nouvelle-Zélande. C’est du jamais-vu dans l’histoire du rugby féminin. TF1 | reportage P. Mislanghe, C. Belard