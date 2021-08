Les flamants roses bagués aux salins d'Aigues-Mortes avant leur migration

C'est l'emblème des salins : des milliers de flamants roses qui, cette année encore, ont donné naissance ici à la nouvelle génération. Avant qu'ils n'apprennent à voler, rassembler les poussins est de mise. L'opération est délicate. Il faut les diriger dans un enclos pour les baguer, les mesurer et les peser. Malgré quelques évasions, la magie opère. Près de 600 poussins âgés d'un ou deux mois sont étudiés. Entre poids et taille, tout est enregistré. Les bébés flamants roses ne repartiront pas sans leurs bagues, c'est leur nouvelle pièce d'identité. À Aigues-Mortes, le premier baguage a eu lieu en 1977. Et grâce à cela, ces oiseaux révèlent un peu plus leurs secrets tous les ans. "Encore cette année, on a vu des flamants bagués en 1977 se reproduire. On a aussi découvert qu'ils changent de partenaire chaque année", explique Jean Jalbert, directeur général de l'institut de recherche "Tour du Valat". L'heure de la liberté a sonné. Certains flamants roses s'envoleront cet hiver vers les pays chauds et d'autres resteront ici toute l'année, au milieu des salins.