Les fleuristes espèrent beaucoup de la fête des mères

Cette année, la filière florale a raté le début du printemps et le traditionnel muguet du 1er mai. À l'approche de la fête des mères, c'est le coup de feu chez les fleuristes. En effet, les commandes sont de plus en plus nombreuses. À Montpellier, les clients sont de retour dans les boutiques depuis l'annonce du déconfinement. Les traditionnels fleuristes de la place de la Comédie enchaînent, eux aussi, la préparation des bouquets.