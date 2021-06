Les fleurs de courgette aux saveurs du Sud

Elles sont aussi belles que bonnes. Les fleurs de courgette ont fait leur apparition sur les étals, pour le plus grand plaisir des gourmands. Elles annoncent les beaux jours, comme l’affirme une Saint-Jeannoise, car elles s’épanouissent à l’approche de l’été. Le maraîcher aussi conseille d’acheter ce produit de saison. Nous allons vérifier cela avec Sébastien Liprandi, spécialiste de la cuisine niçoise. Il nous propose des beignets de fleurs de courgette farcis à la Ricotta et au basilic. D’abord, il faut préparer les fleurs. Ensuite, la pâte à beignets se fait avec un mélange de farine, de levure et de sel. Et pour une pâte croustillante, il y a un petit secret : de l’eau gazeuse bien glacée. Sébastien va farcir les fleurs d’un généreux mélange de Ricotta, de Parmesan, de basilic. La cuisson des beignets demande un geste précis. De plus, il ne faut pas leur laisser le temps de se ramollir. La saison des fleurs de courgette est courte : à peine deux petits mois. C’est maintenant qu’il faut en profiter pour se régaler.