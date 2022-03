Les fleurs donnent des couleurs au printemps

Le tableau est enivrant. Roses, violettes ou mauves, les jacinthes composent une mosaïque gigantesque. Dans cette palette de couleurs, Barbara a trouvé sa teinte préférée, en raccord avec sa tenue. À l'image de leurs couleurs, les clochettes de velours dégagent un parfum envoûtant. Le parfum de la sérénité pour Vincent. Les horticulteurs ont le sens du spectacle. Ils organisent des visites de leurs champs avec comme bouquet final, un château tout en pétale de jacinthe. Il est monumental et pourtant si fragile, de quoi subjuguer Marie-Yvonne et Vincent. Il faut une semaine pour réaliser cette composition d'exception. Ard Kaandrop, l'horticulteur venu des Pays-Bas, sculpte chaque année des monuments de pétales, toujours avec la même exaltation. "C'est aussi un plaisir d'en profiter au printemps, quand tout s'éclot dans les champs, et de voir le résultat du travail qu'on a fait pendant toute l'année", confie-t-il. Cette œuvre éphémère ne devrait durer qu'une semaine encore. Pour ce qui est des jacinthes, il reste jusqu'à début avril pour en profiter. TF1 | Reportage P. Géli, M. Pirckher