Les fleurs incontournables de Noël

Le poinsettia est une fleur aux feuillages rouges que l'on offre traditionnellement pour les fêtes de fin d'année. Dans une jardinerie à Nice, il s'en vend plus de 200 par semaine au mois de décembre. Bien que cette plante soit tropicale, elle peut tenir en intérieur durant l'hiver à condition de bien l'entretenir. Pour décorer un centre de table ou mettre un peu de verdure autour de la crèche, il existe d'autres petites fleurs incontournables comme l'hellébore ou la jacinthe.