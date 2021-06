Les fleurs, LE cadeau de la fête des mères

Il faut les récolter quand son bouton n'est pas encore ouvert et être prêt pour le rendez-vous du mois de mai. Pour Constantin Panaït, les pivoines "représentent le sommet de l'iceberg". "Si vous n'avez pas de pivoines pour la fête des mères, en tant que producteurs de pivoines, c'est dommage", explique-t-il. Classique ou plus originale, la pivoine dévoile toutes ses couleurs quand elle s'ouvre. Pour Stéphanie Panaït, c'est la fleur du printemps à offrir aux mamans. "C'est une des fleurs les plus nobles, de par déjà le fait qu'on les attend. On n'en a pas toute l'année", explique-t-elle. "C'est LE cadeau le plus adapté pour la fête des mères", rajoute-t-elle. La pivoine est une fleur qui révèle son élégance dans des bouquets. Julien Brette, fleuriste, crée des compositions champêtres, tout en douceur. Ses clients dépensent en moyenne 40 euros. Jusqu'à dimanche, Julien va distribuer des messages d'affection. Pour ce fleuriste, la fête des mères, c'est le plus gros rendez-vous commercial de l'année.