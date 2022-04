Les fleurs, le sourire du village d’Yvoire

Aux premières semaines du printemps, invitez-vous à Yvoire et vous les surprendrait en assortir les couleurs. Dans l’un des plus beaux villages du pays et l’un des plus fleuris, les 800 habitants parlent tous le langage des fleurs. C’est forcément au jardin que vous les trouverez. "Je passe au moins en une semaine, cinq jours dans mon jardin", affirme un des habitants. Pourquoi ? Car ils ont un label à conserver. Pour les jardiniers du village, ils ont 16 000 jacinthes et autres myosotis à planter. Il n’y a pas que les paysages, mais chaque habitant apporte sa fleur à l’édifice. Pour Serge, ce sont les plantes sauvages au pied des remparts. Leur propre jardin doit aussi être à la hauteur et Michel y travaille. "Quand vous voyez le voisin qui fleurit comme il faut, vous ne pouvez pas avoir une maison à côté qui est est mal fleurie", confie Michel. On dit que les fleurs sont le sourire d’Yvoire. Alors, en attendant qu’il soit tout à fait éclatant, dans le village, le sourire on l’a déjà et on peut même vous le donner. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy