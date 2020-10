Les fleuves de Bretagne : à la découverte de la Vilaine, le 10e de France

A quelques kilomètres de Rennes et au-dessus de Pont-Réan (Ille-et-Vilaine), la Vilaine s'étire lentement. Ici, le fleuve passe sous un pont, un ouvrage de pierres dont les origines remontent à la gaule romaine. C'est aussi un passage emprunté par un bateau rare de 1964, piloté par un habitué de la navigation sur ce cours d'eau. Plus au sud, Jean-Pierre, raconteur d'histoires, a préféré la marche. Il habite la région depuis plus de vingt ans, et c'est à 80 mètres de haut qu'il apprécie sa Vilaine. Ici, la pierre est ocre et le fleuve a creusé son chemin au cours des millénaires. Un ancien moulin à eau, construit en 1652 est aussi posé sur le fleuve. Parfois la Vilaine sort de son lit avec des niveaux d'eau historiques. En cette saison, le passage des bateaux se fait rare, l'heure est à l'entretien. Une douzaine d'éclusiers gèrent leurs équipements sur le fleuve. La Vilaine, dixième fleuve de l'Hexagone, réserve des découvertes aux promeneurs avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.