"Les Folies Fermières", de la grange au grand écran

Un agriculteur, endetté jusqu'au cou, pense s'en sortir en montant un cabaret dans sa ferme. Cette histoire ressemble à celle d'un rêveur un peu fou, un personnage de cinéma. Et pourtant, l'homme existe. Il s'agit de David Caumette, agriculteur dans le Tarn, dont la vie a inspiré le film. Il s'est lancé dans l'aventure avec succès, malgré les obstacles. L'agriculteur a été étroitement associé au tournage du film. Ce jour-là, il voyait, pour la première fois, Alban Ivanov l'incarner. "Je suis un peu ému. Je revois des scènes que j'ai vécues. Donc, ça fait un peu bizarre", rapporte David Caumette. Les acteurs se sont imprégnés de son récit, mais aussi de l'optimisme de David. "Il y a de la folie, mais c'est ce qui est beau, c'est de tenter le tout pour le tout d'une façon différente. Et c'est encore une fois, la preuve que quand on tente quelque chose et qu'on y va à fond, ça ne peut forcément que marcher", affirme Alban Ivanov. David Caumette a réussi son pari. Son histoire avait déjà fait l'objet d'un livre, elle est désormais sur grand écran. TF1 | Reportage S. De Vaissière, É. Berra