"Les Folies Fermières" : la belle histoire du cabaret agricole portée au cinéma

Par ce petit matin brumeux, une ferme s'éveille dans le Cantal. Mais aujourd'hui, les vaches devront cohabiter avec des acteurs. Nous sommes en effet sur le tournage du film "Les Folies Fermières". C'est l'histoire d'un agriculteur qui risque de perdre sa ferme et qui veut la transformer en cabaret. Une histoire vraie, celle de David Caumette, un agriculteur du Tarn. Il a fait le déplacement pour l'occasion. "Je revois des scènes que j'ai vécues, ça fait un peu bizarre" confie-t-il. Le voici confronté à Guy Marchand, qui joue son grand-père et à Michèle Bernier qui joue sa mère. Mais celui qui l'intrigue le plus, c'est Alban Ivanov, son alter ego de cinéma. Et le plus fan des deux, c'est peut-être l'acteur. Pour incarner son rôle, Alban Ivanov a suivi une petite formation auprès des propriétaires des lieux. Direction la grange pour la suite du tournage. Là encore, une scène réveille quelques souvenirs. Au final, le film racontera toutes les péripéties rencontrées par David. Et pour ceux qui ne connaissent pas la fin de l'histoire, rendez-vous dans un an au cinéma.