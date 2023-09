Les fonctionnaires bientôt mieux protégés

Les caméras de surveillance et la présence d'un vigile n'y en rien fait. En un an, les employés de la caisse d'allocations familiales d'Amiens (Somme) ont subi trois agressions physiques. La violence verbale, elle, est quasi quotidienne. L'an passé, 12 000 incidents ont été signalés dans les CAF de l'Hexagone. À Pôle emploi, les actes dits "d'incivilités" ont augmenté de 20% en trois ans. Les urgences de l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, recensent déjà une vingtaine d'agressions depuis janvier. Pourtant, ici, tout est fait pour éviter au maximum les tensions. Plus loin, l'accès à la zone de soins est limité aux patients et aux accompagnants badgés. Et quand la situation est trop tendue, un message d'alerte subliminal retenti. Ce type de dispositif va être généralisé dans toutes les administrations. Elles pourront aussi porter plainte à la place de l'agent. Des formations de prévention vont aussi être dispensées. Au total, une enveloppe d'un million d'euros est mise sur la table. TF1 | Reportage A. Tassin, M. Ravier, F. Mignard