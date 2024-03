Les fondus du chemin de fer

Quand ce train centenaire s'élance au pied du Jura Suisse, ses serveurs, en moins d'une heure, peuvent transformer les wagons en restaurant. Dans ces couloirs exigus à 20 kilomètres par heure, il faut être précautionneux comme garder l'équilibre pour ne pas faire tomber la vaisselle. À 19 heures, les premiers clients montent à bord du fromager. C'est bien son nom. Ici, l'objectif est de faire découvrir des fromages très locaux. Très vite, l'odeur et la chaleur se répandent dans les wagons. Une expérience insolite. Au pays du fromage, une autre compagnie vous propose de découvrir les secrets de fabrication, embarqués dans un train de 1930 aux allures d'Orient-Express. Au départ de Montreux, le train longe le lac Léman et ses sommets enneigés. En à peine une heure, les chalets d'alpage apparaissent. Ici, Bruno Mochon prépare son formage au feu de bois sous le regard attentif des passagers. Il a même été assisté par un très jeune passager. Ensemble, ils travaillent ensemble le lait caillé, puis égouttent le mélange. TF1 | Reportage M. Chaize, C. Gerbelot, F. Marchand